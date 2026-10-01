Зелёные окна второго этажа, парящие призраки, тыквы и огонь в костровой чаше. Атмосферный вечер, который не хочется пропускать. С 19:00 до 22:00 — музыка, персонажи и специальные предложения резидентов. Что тебя ждёт: — DJ-сет 19:00–22:00 — Аквагрим 19:00–20:30 — Аниматоры и тематические персонажи — Хоррор-фотосессии в фотостудии «Наедине» — Таролог — Специальные блюда и напитки от резидентов