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Будь в балансе

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1100₽
Возраст 18+

Про событие

Женская встреча с завтраком и психологическими практиками. Совместить пользу и удовольствие: завтрак, общение, эстетика и работа с внутренним состоянием. На встрече: — Практика «Колесо баланса»: ты поймёшь, какие сферы жизни требуют внимания — Упражнение на распознавание истинных желаний — Энергетические техники на наполнение и женственность — МАК-карты: найдёшь ответы на свои запросы — Завтрак с круассанами, десертами и кофе — Тёплая атмосфера, новые знакомства, эстетика и поддержка Для тебя, если: – Энергии нет, а дел много – Чувствуешь, что топчешься на месте – Хочешь изменений, но не знаешь с чего начать Ведущая: Ольга Павлова — психолог, коуч, игропрактик Организатор: Анна Лапшина Стоимость: 600 рублей + время по тарифу Циферблата

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