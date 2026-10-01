Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» О фильме: В элитную школу приходит учитель-вольнодумец. Одна из лучших ролей Робина Уильямса, «Оскар» за сценарий. Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей.