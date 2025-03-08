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8 марта

улица Баумана, 2/12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В этот чудесный праздник 8 марта пройдёт открытие выставки, приуроченной к празднованию международного женского дня. Два художника — Тимофей Сырый и Вадим Мурин — объединились для создания экспозиции в пространстве Underground Art Studio. Авторы хотели создать атмосферу восхищения женской природой с оттенком радости и тихой грусти, лёгкой иронии и предвкушения того незримого, что порой, невыразимо словами, но обращаясь к языку искусства, мы можем почувствовать и даже увидеть то таинственное, что скрыто.

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