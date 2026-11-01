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Геена

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Огненный вечер блэк-метала в от трёх городов. На сцене: – Белая резня (White carnage) – Белтейн (Belltaine) Гости с Кузбасса: – Невисть – Ангмар (Angmor) Гости из Томска: – Братство мясников (Brotherhood Of Butchers) Билет можно приобрести на месте. Забронировать столик можно по телефону.

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