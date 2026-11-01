Огненный вечер блэк-метала в от трёх городов. На сцене: – Белая резня (White carnage) – Белтейн (Belltaine) Гости с Кузбасса: – Невисть – Ангмар (Angmor) Гости из Томска: – Братство мясников (Brotherhood Of Butchers) Билет можно приобрести на месте. Забронировать столик можно по телефону.