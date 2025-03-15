Вспоминай, ностальгируй, занимай высокие места! 1. Команда должна быть собрана в одном месте? Вовсе необязательно, для общения в команде рекомендуется использовать любую конференц-связь. 2. А если кто-то будет гуглить? Победитель игры получит символические призы, поэтому смысла искать ответы в интернете практически нет. 3. За час до игры участники получат ссылку на трансляцию и все подробные инструкции для подключения. Цена билета - за команду.