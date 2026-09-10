Bid4Love — игра – беседа на основе 108 буддийских танх – искушений, страстей, омрачений или заблуждений, которые необходимо преодолеть и накопить заслуги. Восточная мудрость + западный азарт дойти до конца. Буддийская формула 6х3х2х3=108 напоминает: все чувствуют по-разному (6 чувств), живут одновременно в настоящем, прошлом и будущем, и выражают себя в двух мирах — внутри и снаружи — тремя языками: мыслями, словами, поступками. В процессе онлайн-беседы игроки раскрывают, какие иллюзии управляют их привязанностями, и в итоге каждый узнает свою формулу освобождения — «цену любви и доверия» — ту цену, которую он готов заплатить за свободу от собственных желаний. Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись. Связь через мессенджер +79999866941 (max/ тг/ wa).