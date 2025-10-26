Встреча будет посвящена нейросетям как арт-инструментам. Для кого-то ИИ — удобная кисть, для кого-то — философский камень, который обещает превращение, но грозит потерей контроля над процессом. Кто же в итоге главный — художник или алгоритм? Вместе с Роланом Кураповым ты разберёшь примеры современных арт-проектов и поговоришь о том, как художники используют ИИ в своей работе, какие методы применяют и какие возможности это открывает для авторов. Также Ролан расскажет о создании своей интерактивной инсталляции «Интерфейс для семейных коммуникаций», поделится инструментами, которые помогли ему в этой работе, и ответит на вопросы. Ролан Курапов — художник, фокусируется на темах личной и коллективной идентичности, а также коммуникаций в современном обществе. В своей практике обращается как к новейшим технологиям (нейросети, веб-интерфейсы, 3D печать), так и к академическим художественным медиа (живопись, графика). Ссылка на ZOOM-конференцию по кнопке «пройти регистрацию».