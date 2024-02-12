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Онлайн-знакомство с медитацией
Онлайн
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Практическое онлайн-занятие от центра Тергар для всех, кто что-то слышал или читал о медитации, но никогда не пробовал сам или попробовал, но ничего не понял. Цель практики — чтобы новички лучше разобрались с самим понятием, узнали об основных техниках и получили собственный опыт медитации. Никакой подготовки не нужно — достаточно удобного стула. Организаторы просят по возможности включать камеры, чтобы видеть лица. Практика проходит в 11:00 по мск.
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● Выбери место или событие для встречи
29 сентября занятия не будет, вот так