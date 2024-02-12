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Онлайн-знакомство с медитацией

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Практическое онлайн-занятие от центра Тергар для всех, кто что-то слышал или читал о медитации, но никогда не пробовал сам или попробовал, но ничего не понял. Цель практики — чтобы новички лучше разобрались с самим понятием, узнали об основных техниках и получили собственный опыт медитации. Никакой подготовки не нужно — достаточно удобного стула. Организаторы просят по возможности включать камеры, чтобы видеть лица. Практика проходит в 11:00 по мск.

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Комментарии

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Даня
24 сентября 2024, 18:30

29 сентября занятия не будет, вот так

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Софа
26 сентября 2024, 13:14

Даня, привет! Спасибо за внимательность. Отметили)

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