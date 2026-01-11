Пора оставлять мир привычных правил за дверью. Погаснет свет, оживут тени, зазвучит музыка, и древнее Око откроет свои веки… Открой Оку своё истинное лицо — и забери заслуженную награду в комнате страха. Лайнап: Kuman Belset FB Nicki Fox и Daynese Nijoy и Ilya Lucky Горький Vibe Stanis и Kutilin Dan Li и Miss Ksu NNAP и IGNis Дресс-код: чёрный / красный / белый