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Всевидящее Око Тауэра

Тауэр, Зеленский съезд, 8

Начало:

Завершение:

от 1188₽ до 3780₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пора оставлять мир привычных правил за дверью. Погаснет свет, оживут тени, зазвучит музыка, и древнее Око откроет свои веки… Открой Оку своё истинное лицо — и забери заслуженную награду в комнате страха. Лайнап: Kuman Belset FB Nicki Fox и Daynese Nijoy и Ilya Lucky Горький Vibe Stanis и Kutilin Dan Li и Miss Ksu NNAP и IGNis Дресс-код: чёрный / красный / белый

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