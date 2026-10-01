Твоя пауза от дедлайнов: «Рыбка Поньо на утёсе»
Дом мафии, Алексеевская улица, 13
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Вечер для тех, кто устал от дедлайнов и хочет на пару часов забыть про реальность, вернуться в детство и просто улыбнуться. Что тебя ждёт: — Ламповая посиделка: посмотришь «Рыбку Поньо на утёсе» Хаяо Миядзаки на большом экране — пледы, приглушённый свет, полное погружение в мир моря, дружбы и маленькой девочки-рыбки — Дегустация блюд из фильма: хам (ветчина), которую так любит Поньо, лапша рамэн из сцены согревающего ужина и горячий чай для уюта — Разбор смыслов: поговоришь о символизме океана, теме экологии и гармонии с природой, а также о том, как Миядзаки показывает детскую непосредственность и отношения между поколениями
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