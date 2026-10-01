Бар входит в резонанс вместе со звуковой установкой «Свобода». В программе: музыкальное путешествие по миру регги — от корней до современности. Ска и рокстеди плавно перейдут в современные форматы даб-музыки Экскурс проведут: создатель саундсистемы Культурный Виктор и основатель промо-группы «Даб Стартап» — Сёма Огурцов.