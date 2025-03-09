Смешной музыкальный спектакль. Смесь жанров стендапа, театрального капустника и мюзикла с неожиданными ходами и решениями, где зритель не угадывает, что произойдёт в следующую минуту. Тема спектакля — рассуждения 4 молодых мужчин о смысле жизни. «Комедия о смысле жизни» - это спектакль-диалог, на который с трудом решается каждый из нас. Поэтому четверо обаятельных мужчин взяли все в свои руки и решили с помощью юмора расставить все точки над «i». В чём смысл жизни? Разве можно говорить об этом серьезно, да ещё и шутить? Ответы на эти вопросы ищи в сатирической философии Заячьего Стона. «Заячий стон» — это квартет актеров театра и кино, которые однажды решили стать знаменитыми. Коллектив театра — амбициозные, творческие и креативные ребята, создавшие свой театр, в котором они могут делать абсолютно всё, что захотят. И, поверь, они могут многое!