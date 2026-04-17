Ретрит «Точка Опоры» в Зазеркалье
Нижегородская область, берег Горьковского моря (примерно 2 часа от Нижнего Новгорода)
Начало:
Завершение:
от 7000₽ до 17000₽
Возраст 18+
Про событие
Сейчас когда мир сильно штормит, особенно важно ощущать точку опоры внутри. Этот ретрит — возможность на три дня выйти из привычной суеты, услышать себя и мягко восстановить ресурс через телесные практики, успокоение ума и тишину природы. Если ты чувствуешь, что: — накопилась усталость или тревожность; — трудно остановиться и замедлиться; — отсутствует ясность, куда двигаться дальше; — мысли не отпускают, а тело напряжено; — хочется побыть в тишине и восстановиться; Это пространство для тебя. Будешь двигаться от расслабления и замедления к глубокой внутренней работе и закреплению состояния устойчивости. Тело: йога и цигун для заземления и ощущения внутренней опоры. Ум: трансформационная игра «Лила» для ясности и понимания своего пути. Дух: гвоздестояние с бережным проводником, работа с внутренней силой. Звук: глубокая гонг-релаксация для снятия напряжения и внутренней перезагрузки. Природа и восстановление: баня, чан, купель, прогулки у воды и вечера у костра. Будет авторское вегетарианское меню от отдельного повара. Что ты получишь: — глубокое расслабление и замедление; — снижение тревожности и внутреннего напряжения; — ясность в мыслях и решениях; — контакт с телом и ощущение опоры; — внутреннюю перезагрузку; — состояние уверенного покоя, которое можно сохранить после ретрита. Ведущая ретрита и мастера МаНи (Мария) — автор и ведущая ретрита, бережный проводник в мир самопознания. Евгений — ведущий практик цигун, ученик Академии Чэн Лун. Ирина — тренер йоги и пилатеса. Елена — сертифицированный проводник гвоздестояния и ведущая гонг-медитаций. Место проведения: Пространство «Зазеркалье» на берегу Горьковского моря — уютный ретрит-клуб среди природы с банным комплексом, чаном и атмосферой тишины вдали от городской суеты. Посмотреть подробнее о пространстве можно здесь: https://zazerkalye.club/ Варианты участия 3 дня / 2 ночи (17–19 апреля) — 17 000 руб (включено проживание, питание и все практики). 1 день (18 апреля, 8:00–22:00, включено питание и практики) — 7 000 руб. Аванс — 30% (для любого варианта участия) Скидки: приведи друга — скидка 10%; для компании из 4 человек — скидка 20% Ретрит подходит для женщин и мужчин, все практики очень мягкие и деликатные.
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