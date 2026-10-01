Пуэрная: Шахматный турнир
Пуэрная, Алексеевская улица, 8А/1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Еда
Про событие
Забежишь на чай и шахматы? Будешь играть в шахматы Фишера, наслаждаться атмосферой и кайфовать субботним днём. Вход свободный, но требуется регистрация. 5 туров / 5+3
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