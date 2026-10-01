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Пуэрная: Шахматный турнир

Пуэрная, Алексеевская улица, 8А/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Еда

Про событие

Забежишь на чай и шахматы? Будешь играть в шахматы Фишера, наслаждаться атмосферой и кайфовать субботним днём. Вход свободный, но требуется регистрация. 5 туров / 5+3

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