Диджей-перфоманс от Паши Штанги и Co: одновременная игра на пяти источниках звука и эксперименты на двух пультах. Концепция «Пару Бит» — это сессия диджейских импровизаций с одновременной игрой из нескольких источников звука, от двух до шести рук, где трек почти никогда не звучит в одиночку и постоянно добавляются новые элементы. Вход свободный.