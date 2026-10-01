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Пару Бит

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Диджей-перфоманс от Паши Штанги и Co: одновременная игра на пяти источниках звука и эксперименты на двух пультах. Концепция «Пару Бит» — это сессия диджейских импровизаций с одновременной игрой из нескольких источников звука, от двух до шести рук, где трек почти никогда не звучит в одиночку и постоянно добавляются новые элементы. Вход свободный.

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