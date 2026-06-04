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  1. Нижний Новгород
  2. События

Нит

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Квиз «Нит» — это командная викторина, которая проверит твои знания в науке, искусстве и технологиях. Если у тебя нет команды, всё равно регистрируйся, здесь соберут команду для тебя. — Атмосферный диджей-сет — Коктейльный бар — Вкусная кухня — Неочевидные и интересные вопросы — Призы победителям — Дресс-код: «солнечная корона». Надевай оранжевое, жёлтое, красное, яркое и блестящее.

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