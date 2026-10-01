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  1. Нижний Новгород
  2. События

Лаборатория цветов

Called a Garment, Большая Покровская улица, 20Б

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

День среди цветов: попробовать себя в составлении букетов и посмотреть на флористику изнутри. САФ — первый в Нижнем Новгороде современный цветочный проект с экзотическими цветами, где стиль, андеграунд и эстетика соединяются. В начале встречи команда САФ расскажет о своём подходе к цветочным композициям, выборе цветов и сборке букетов. Затем каждый сможет создать собственный небольшой букет в банке своими руками и забрать его с собой. Ребята будут рядом на протяжении всего процесса, чтобы подсказать, помочь с выбором и вместе воплотить твои идеи. Параллельно будешь пить кофе от «Стрелки».

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