День среди цветов: попробовать себя в составлении букетов и посмотреть на флористику изнутри. САФ — первый в Нижнем Новгороде современный цветочный проект с экзотическими цветами, где стиль, андеграунд и эстетика соединяются. В начале встречи команда САФ расскажет о своём подходе к цветочным композициям, выборе цветов и сборке букетов. Затем каждый сможет создать собственный небольшой букет в банке своими руками и забрать его с собой. Ребята будут рядом на протяжении всего процесса, чтобы подсказать, помочь с выбором и вместе воплотить твои идеи. Параллельно будешь пить кофе от «Стрелки».