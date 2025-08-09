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  1. Нижний Новгород
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Квартал, скрытый в листве

улица Белинского, 39

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мокьюментари, которое вскрывает genius loci через парадоксальный монтаж. Проект рожден из интервью с жителями и архивов квартала, построенного в 1920-х местной интеллигенцией. При разработке спектакля был обнаружен поныне неизвестный японский след в его истории, который будет впервые раскрыт в рамках фестиваля. Режиссер: Никита Васильев Локация: квартал «Красный просвещенец» Точка старта: ул. Белинского, 39 Внимание, на спектакль лучше всего надеть удобную обувь. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.

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