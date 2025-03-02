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Контейнер номер 7

Маяковка 10
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Нереальная история в реальных обстоятельствах. Как известно, у каждого своя реальность, своя правда. И в этой своей реальности люди всегда благородны, всегда немного жертвы обстоятельств, праведники.. Они часто говорят: «во всем виноваты обстоятельства, не мы».. Но выбор всегда остается за человеком: кем быть в этих обстоятельствах, как услышать свою совесть и договориться с ней. И возможно ли с ней договориться? Сильная драматургия, острая тема, необычный жанр.

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