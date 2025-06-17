С ними рядом было невыносимо жить, без них невыносимо на этой земле оставаться. История двух великих поэтов рассказанная третьим лицом. В главной роли — актер театра и кино Алексей Барынин. О жизни Сергея Есенина через слова-строки воспоминаний его друга и через нервными сухожилиями оплетенное сердце Владимира Маяковского.