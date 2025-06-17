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Хулиганы. Есенин-Маяковский

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

С ними рядом было невыносимо жить, без них невыносимо на этой земле оставаться. История двух великих поэтов рассказанная третьим лицом. В главной роли — актер театра и кино Алексей Барынин. О жизни Сергея Есенина через слова-строки воспоминаний его друга и через нервными сухожилиями оплетенное сердце Владимира Маяковского.

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