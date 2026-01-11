Хэллоуин
улица Родионова, 4
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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Хэллоуин в самой большой комнате ужасов города. В этом году будет тематический перформанс, который превратит площадку в жутко атмосферное место: — профессиональные актёры в образах — отдельный зал с визуально-интерактивным шоу — конкурс на лучший тематический образ — главная сцена с любимой музыкой и жуткой программой
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