Хэллоуин в самой большой комнате ужасов города. В этом году будет тематический перформанс, который превратит площадку в жутко атмосферное место: — профессиональные актёры в образах — отдельный зал с визуально-интерактивным шоу — конкурс на лучший тематический образ — главная сцена с любимой музыкой и жуткой программой