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Хэллоуин

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хэллоуин в самой большой комнате ужасов города. В этом году будет тематический перформанс, который превратит площадку в жутко атмосферное место: — профессиональные актёры в образах — отдельный зал с визуально-интерактивным шоу — конкурс на лучший тематический образ — главная сцена с любимой музыкой и жуткой программой

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