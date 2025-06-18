Это история молодости и становление советского врача Владимира Устименко, избравшего своим девизом старинную клятву врачей — Aliis inserviendo consumor — «Светя другим, сгораю сам». Вход для врачей бесплатный*. *при наличии документа, подтверждающего профессиональную принадлежность