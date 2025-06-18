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Про событие
Это история молодости и становление советского врача Владимира Устименко, избравшего своим девизом старинную клятву врачей — Aliis inserviendo consumor — «Светя другим, сгораю сам». Вход для врачей бесплатный*. *при наличии документа, подтверждающего профессиональную принадлежность
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