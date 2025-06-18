ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Доктор

DKRT
Большая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Это история молодости и становление советского врача Владимира Устименко, избравшего своим девизом старинную клятву врачей — Aliis inserviendo consumor — «Светя другим, сгораю сам». Вход для врачей бесплатный*. *при наличии документа, подтверждающего профессиональную принадлежность

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда

1200₽

Катапульта
Выбор редакции
Катапульта

1200₽

Заходит андроид в бар
Выбор редакции
Заходит андроид в бар

1200₽

Бешеная Балерина
Выбор редакции
Бешеная Балерина

от 1000₽

Любить Сальвадора
Любить Сальвадора

от 1300₽

Циники
Циники

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста