ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

ДНД

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Ты получишь: - Мастера кто создаст вам персонажа и увлекательное привлечение - Глубокий проработанный мир Для тех кто хочет: - Развить воображение - Поработать в команде - Снятие стресс - Возможность проявить себя

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста