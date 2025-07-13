ДНД
Большая Покровская улица, 50В
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Ты получишь: - Мастера кто создаст вам персонажа и увлекательное привлечение - Глубокий проработанный мир Для тех кто хочет: - Развить воображение - Поработать в команде - Снятие стресс - Возможность проявить себя
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