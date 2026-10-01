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Братья Спаркс (The Sparks Brothers)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Тематический вечер по музыкальной группе Sparks. В программе— показ документалки с историей группы на языке оригинала с русскими субтитрами + просмотр избранных клипов коллектива «Братья Спаркс» (The Sparks Brothers, 2021) — масштабная документалка от режиссёра Эдгара Райта. Ты узнаешь, как Рон и Расселл Мэйлы умудрились построить полувековую карьеру, вдохновить целые поколения музыкантов (от Depeche Mode, New Order до Курта Кобейна) и остаться самой загадочной поп-группой в истории. Сразу после финальных титров продолжишь погружение в их вселенную — тут пустят в ход самые знаковые, театральные и странные музыкальные клипы дуэта. Двери в 19:00, начало показа в 19:30 Длительность фильма — 2 ч 15 мин Вход свободный

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