Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лёгкое шоу, где комедия становится неловкой, а комики подливают масла в огонь. Под живую гитару и неожиданные вставки диджея комик отвечает на замечательные вопросы и объясняет странные изображения, убедительно оправдывая любой происходящий хаос.
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