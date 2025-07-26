Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
Покровка, 16
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от 990₽ до 2390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступают 3 комикессы + ведущий концерта! Ярослава Тринадцатко (Женский Стендап ТНТ), Анастасия Чубарова (Женский Стендап ТНТ) и другие опытные комикессы.
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