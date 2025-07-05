ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женский StandUp

г. Королёв, Рестобар «МёD», пр-т Космонавтов, 27Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Только искренность, смелость и море смеха. Звёздный состав с ТНТ. Королёв, готовься к историческому событию. Это не просто шоу — это глоток свежего летнего воздуха в мире юмора. Энергия женского юмора. Это всегда искренне, смело и непредсказуем. Женский взгляд на жизнь, отношения, карьеру и себя — без прикрас, с самоиронией и остроумием, которые заставят тебя хохотать до слёз. На одной сцене — три мощных голоса: Кристина Сордия («StandUp Фест» на ТНТ) — харизма и фирменный стиль Ева Селиверстова («Камеди Баттл» на ТНТ) — дерзкая и неудержимая Анна Бринюк («Открытый микрофон» ТНТ, VK Open Mic) — тонкая наблюдательность и искромётность Проведи тёплый субботний вечер в крутой компании, заряжаясь позитивом и смехом под освежающие коктейли Мёд. Количество мест ограничено.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста