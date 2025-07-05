Только искренность, смелость и море смеха. Звёздный состав с ТНТ. Королёв, готовься к историческому событию. Это не просто шоу — это глоток свежего летнего воздуха в мире юмора. Энергия женского юмора. Это всегда искренне, смело и непредсказуем. Женский взгляд на жизнь, отношения, карьеру и себя — без прикрас, с самоиронией и остроумием, которые заставят тебя хохотать до слёз. На одной сцене — три мощных голоса: Кристина Сордия («StandUp Фест» на ТНТ) — харизма и фирменный стиль Ева Селиверстова («Камеди Баттл» на ТНТ) — дерзкая и неудержимая Анна Бринюк («Открытый микрофон» ТНТ, VK Open Mic) — тонкая наблюдательность и искромётность Проведи тёплый субботний вечер в крутой компании, заряжаясь позитивом и смехом под освежающие коктейли Мёд. Количество мест ограничено.