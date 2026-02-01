Cьёмки нового шоу «Закрыли Тему», в котором три комика докажут, что даже на избитые темы можно шутить бесконечно. Каждый комик по очереди рассказывает одну шутку в заданную тему. Главное правило, что шутки не должны повторятся. Комики: Виктор Комаров, Андрей Колмачевский, Сергей Платицин.