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Вечер артхауса: искусство одиночества

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер о кино и чувствах. Можно ли скучать по тому, чего у тебя никогда не было? И найти себя, если прошлое не даёт покоя? «Дикие дни» — гангстерская драма, которая превращается в философскую притчу о поиске себя, любви и одиночестве. А-Фэй окружён вниманием, но не может найти своё место в мире. Он избегает привязанностей, пытаясь сохранить свободу. Вонг Кар-вай рассказывает эту историю через взгляды, музыку, паузы и ускользающие мгновения. Его кино не объясняет чувства — оно позволяет их пережить. Киновечер с киноведом Тасей Филиной. Поговорят о киноязыке режиссёра и о том, как авторское кино помогает увидеть привычные вещи иначе. 1200р. — из них 700р. на еду и напитки.

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