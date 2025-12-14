Новое импров шоу
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
2 комика + 1 музыкант: Макс Олейник, Тёма Емельянов и Игорь Тарлецкий. Точно сказать не можем, что будет на шоу. Импровизация — это дело непредсказуемое. Но точно что-то комичное и музыкальное присутствует.
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