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Новое импров шоу

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

2 комика + 1 музыкант: Макс Олейник, Тёма Емельянов и Игорь Тарлецкий. Точно сказать не можем, что будет на шоу. Импровизация — это дело непредсказуемое. Но точно что-то комичное и музыкальное присутствует.

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