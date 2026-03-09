Перед тобой выступят участники проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и др. популярных шоу! В прошлые разы выступали: Динара Курбанова, Артём Винокур, Богдан Лисевский, Ярослава Тринадцатко, Ян Зубков и другие популярные комики. Есть шанс и в этот раз застать своего любимого комика:) Старт в 20:30 (сбор с 20:00)