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Стендап опытных комиков: Лучшие шутки

Red Lion Pub, Садовая-Самотёчная, 13с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Перед тобой выступят участники проектов: Стендап на ТНТ, Стендап Андерграунд, Стендап Клуб на Трубной, Женский стендап на ТНТ и др. популярных шоу! В прошлые разы выступали: Динара Курбанова, Артём Винокур, Богдан Лисевский, Ярослава Тринадцатко, Ян Зубков и другие популярные комики. Есть шанс и в этот раз застать своего любимого комика:) Старт в 20:30 (сбор с 20:00)

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