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StandUp концерт в Домодедово

Ресторан-караоке Мёд, Домодедово, Каширское шоссе, 107с7

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 1190₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Stand Up в Домодедово! Тебя ждёт вечер искреннего юмора и живого общения. На сцене: Максат Садыков, Пахлави Саидов, Корюн Карапетян и Влад Ворсин. Честные шутки, остроумные наблюдения и атмосфера настоящего и живого Стендапа. Количество мест ограничено — успей занять свой стол.

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