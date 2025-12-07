Stand Up в Домодедово! Тебя ждёт вечер искреннего юмора и живого общения. На сцене: Максат Садыков, Пахлави Саидов, Корюн Карапетян и Влад Ворсин. Честные шутки, остроумные наблюдения и атмосфера настоящего и живого Стендапа. Количество мест ограничено — успей занять свой стол.