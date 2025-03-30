Открытый микрофон — это формат мероприятие, на котором любой желающий может выступить перед аудиторией. Наконец можешь пошуть про бывшего, коммуналку или дурацких соседей. Ведущий: Паша Смайл (многообещающая фамилия). Резерв столов по телефону.