Возраст 18+
Стендап
Про событие
Открытый микрофон — это формат мероприятие, на котором любой желающий может выступить перед аудиторией. Наконец можешь пошуть про бывшего, коммуналку или дурацких соседей. Ведущий: Паша Смайл (многообещающая фамилия). Резерв столов по телефону.
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