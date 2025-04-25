Импровизационное Stand Up шоу «Love Is», где 3 комика с разными историями ответят на твои вопросы, дадут советы по отношениям, простебут бывшую вторую половинку и устроят вам вечер полный комедии и историй. Атмосфера примерно такая: те самые друзья, которые во время вечеринки сидят на кухне и болтают о жизни. Пролетели те самые воспоминания?