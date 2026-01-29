Никаких заготовок — только юмор в моменте. Сет-лист – формат стендап-шоу от Клуба Комедии, в котором комики разгоняют шутки прямо на твоих глазах. Единственное, что готово заранее – темы для шуток. Но комики их узнают только выйдя на сцену. Какие темы могут быть? Да любые. Если кто-то захочет узнать у комиков, откуда берутся катышки в пупке, значит, и такая тема будет. Ох, повезёт же счастливчику, которому она достанется. Сбор гостей с 19:30, старт в 20:00 *Обрати внимание: вход на мероприятие бесплатный, но покупка напитка на баре — обязательное условие. Если тебе понравилось шоу, ты можешь оставить донат в благодарность комикам и организации