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StandUp: Сет-лист

RockBrewer Bar, улица Щепкина, 33

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Никаких заготовок — только юмор в моменте. Сет-лист – формат стендап-шоу от Клуба Комедии, в котором комики разгоняют шутки прямо на твоих глазах. Единственное, что готово заранее – темы для шуток. Но комики их узнают только выйдя на сцену. Какие темы могут быть? Да любые. Если кто-то захочет узнать у комиков, откуда берутся катышки в пупке, значит, и такая тема будет. Ох, повезёт же счастливчику, которому она достанется. Сбор гостей с 19:30, старт в 20:00 *Обрати внимание: вход на мероприятие бесплатный, но покупка напитка на баре — обязательное условие. Если тебе понравилось шоу, ты можешь оставить донат в благодарность комикам и организации

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