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Стендап от комиков с ТНТ

Давай Лама, Страстной бульвар, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Можно долго искать оправдания своему нежеланию выходить из дома. Ссылаться на переменчивую погоду, цитировать Бродского, сетовать на то, что в этом городе совершенно некуда пойти. А можно сказать себе: «Я хочу прожить этот день так, чтобы потом улыбаться минимум неделю!» Фантазия? Реальность! Сначала тебя ждёт стендап от комиков из культовых юмористических проектов ТНТ, а потом ты можешь остаться и продолжить отжигать под крутые треки от топовых диджеев. (Депозит на еду и напитки при размещении за столиком — 1000 рублей с человека) Мероприятие строго 18+, при входе в клуб у тебя могут попросить предъявить документ, подтверждающий твой возраст.

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