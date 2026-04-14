Можно долго искать оправдания своему нежеланию выходить из дома. Ссылаться на переменчивую погоду, цитировать Бродского, сетовать на то, что в этом городе совершенно некуда пойти. А можно сказать себе: «Я хочу прожить этот день так, чтобы потом улыбаться минимум неделю!» Фантазия? Реальность! Сначала тебя ждёт стендап от комиков из культовых юмористических проектов ТНТ, а потом ты можешь остаться и продолжить отжигать под крутые треки от топовых диджеев. (Депозит на еду и напитки при размещении за столиком — 1000 рублей с человека) Мероприятие строго 18+, при входе в клуб у тебя могут попросить предъявить документ, подтверждающий твой возраст.