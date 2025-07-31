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StandUp на корабле

Ленинградское шоссе, 51

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от 2000₽ до 10000₽
Возраст 12+
Стендап

Про событие

Это сочетание живого юмора, уютной атмосферы и великолепных видов на воду. Погрузись в мир остросюжетных шуток, сатиры и искрометных выступлений лучших стендап-комиков. Независимо от того, предпочитаешь ли ты легкий юмор или острые социальные шутки, комики удовлетворят все вкусы. Вдохновленные атмосферой на воде, они готовы подарить уникальные моменты веселья, смеха и хорошего настроения. Это возможность не только посмеяться от души, но и насладиться круизом, покачиваясь на волнах, встречая закат и наслаждаясь свежим морским воздухом.

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