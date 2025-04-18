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StandUp концерт Ивана Гаркушко | 22:00

Твой Театр, Ленинградский проспект, 31, стр. 3

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ведущий шоу «Лексикон», участник проекта «Lite StandUp», финалист «Сет-лист VK». Стендап-комик из заполярного города Воркута, который точно растопит твоё сердце. Съёмка StandUp концерта Ивана Гаркушко "100% Natural", который поразил всю страну.

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