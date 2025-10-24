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StandUp концерт. Алексей Квашонкин, Дима Гаврилов, Алексей Соловьёв

Сущевская, 21, стр. 10

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Завершение:

от 1000₽ до 1400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер, полный комедии и топовых шуток. Алексей Квашонкин — идейный вдохновитель Книжного Клуба на канале Стендап Клуба #1 и амбассадор слова «братанский». Три неизвестных факта про Квашонкина: он не националист, он не погибал в автокатастрофе и он участвовал в «Comedy Баттле» на ТНТ. Дима Гаврилов — комик, ставший известным благодаря участию в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, а также участию в YouTube-проектах московских клубов. Затем он закрепил свою популярность в «StandUp на ТНТ. Алексей Соловьёв — участник множества шоу Стендап Клуба №1 и обладатель концерта на Outside Standup в YouTube.

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