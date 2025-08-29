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StandUp Концерт

Мята Lounge, улица Барышевская Роща, 20

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В эту пятницу для тебя выступят опытные комики , которых ты мог видеть в TV и интернет проектах. Для тебя выступят: - Михаил Тюляев (Камеди Баттл ТНТ, Битва за время 2 сезон, Импровизация - Команды, Стендап Петербург) - Максим Слепцов (Стендап Петербург, Шоу «Стереотипы», Победитель стендап фестиваля) - Владимир Дунаев ( Open mic 2 сезон, Money mic 2 сезон, Open mic 3 сезон) Ведущая вечера: - Влада Макаренкова (Битва за время 1 сезон, Стендап рулетка ТНТ, Комьюнити, Стендап Петербург) Вход: свободный (Бронь мест по телефону)

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