В эту пятницу для тебя выступят опытные комики , которых ты мог видеть в TV и интернет проектах. Для тебя выступят: - Михаил Тюляев (Камеди Баттл ТНТ, Битва за время 2 сезон, Импровизация - Команды, Стендап Петербург) - Максим Слепцов (Стендап Петербург, Шоу «Стереотипы», Победитель стендап фестиваля) - Владимир Дунаев ( Open mic 2 сезон, Money mic 2 сезон, Open mic 3 сезон) Ведущая вечера: - Влада Макаренкова (Битва за время 1 сезон, Стендап рулетка ТНТ, Комьюнити, Стендап Петербург) Вход: свободный (Бронь мест по телефону)