Стас Старовойтов. Секретное шоу
Садовая Черногрязская 22 с1
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Cтас Старовойтов - российский актер, популярный стендап-комик, музыкант. Добившись успеха в жанре стендапа, начал сниматься в кино. Успехом у зрителей пользовался фильм «Батя» . Сбор гостей в 17:30
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