Шоу, которое раскроет твоё воображение, приоткроет смешные креативные решения и заставит улыбнуться до ушей. Приходи и стань частью веселого и интерактивного импровизационного путешествия, где каждый момент - это источник смеха и позитивных эмоций! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.