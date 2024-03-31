Improv Show | Что продаем?
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, которое раскроет твоё воображение, приоткроет смешные креативные решения и заставит улыбнуться до ушей. Приходи и стань частью веселого и интерактивного импровизационного путешествия, где каждый момент - это источник смеха и позитивных эмоций! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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