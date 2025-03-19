Среда — идём на StandUp
Садовая-Самотёчная улица, 13с1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Перед тобой выступят опытные комики с проектов: - StandUp на ТНТ - Стендап Андерграунд - Standup Club#1 - Женский стендап - Roast Battle и Labelcom Вход по донату
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи