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Секретный Стендап в Подпольном Клубе

Подпольный Клуб, м. Маяковская

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Секретная проверка материала от опытных комиков со Stand Up на ТНТ, Standup Club#1, Женский стендап, Прожарка на ТНТ4, Labelcom и др. популярных ТВ и YouTube проектов. Вход: донат Регистрация обязательна для посещения. При подтверждении ребята отправят тебе схему проезда.

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