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Секретный показ в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Странное, смелое и очень тёплое кино. Готовых ответов здесь не дают, зато много юмора и героев, с которыми хочется спорить. О серьёзном без занудства и ровно с той долей философии, чтобы потом обсуждать до ночи. Такие фильмы находишь случайно, а потом советуешь всем друзьям. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

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