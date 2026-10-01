Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Странное, смелое и очень тёплое кино. Готовых ответов здесь не дают, зато много юмора и героев, с которыми хочется спорить. О серьёзном без занудства и ровно с той долей философии, чтобы потом обсуждать до ночи. Такие фильмы находишь случайно, а потом советуешь всем друзьям. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent