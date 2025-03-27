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Реально смешной Микрофон

ул. Покровка, 17 с 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Здесь ты не встретишь начинающих комиков! На сцену будут выходить только матёрые юмористы, которых ты уже видел по ТВ или в интернет-проектах («Открытый Микрофон» , «Comedy Баттл» , «Stand Up», «Стендап-рулетка» на ТНТ / «Open Mic» , «Money Mic» , «Комьюнити» в Vk-видео и др.) Опытные комики, свежий комедийный материал, харизматичный Ведущий и полный зал прекрасных зрителей - вот, что такое «Реально смешной Микрофон»!

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