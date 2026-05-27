Проверка материала комиков, которые не первый год на сцене. Никаких громких имён с телевизора — только свежие, хорошо подготовленные номера, которых ты точно не видел в соцсетях. Это не тест, а премьера в тесном баре: короткие сеты, без провисаний, полный контакт с залом. Авторские коктейли и атмосфера, где можно смеяться громко, не оглядываясь.