Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала комиков, которые не первый год на сцене. Никаких громких имён с телевизора — только свежие, хорошо подготовленные номера, которых ты точно не видел в соцсетях. Это не тест, а премьера в тесном баре: короткие сеты, без провисаний, полный контакт с залом. Авторские коктейли и атмосфера, где можно смеяться громко, не оглядываясь.
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