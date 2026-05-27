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Проверка материала

Харддей, Верхняя Радищевская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверка материала комиков, которые не первый год на сцене. Никаких громких имён с телевизора — только свежие, хорошо подготовленные номера, которых ты точно не видел в соцсетях. Это не тест, а премьера в тесном баре: короткие сеты, без провисаний, полный контакт с залом. Авторские коктейли и атмосфера, где можно смеяться громко, не оглядываясь.

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