Открытый микрофон — это мероприятие, на котором комики проверяют свой материал. Именно от твоих хиханек и хаханек будет зависеть судьба шутки. Включай в себе юморного сомелье. Для тебя выступят комики разной опытности и медийности, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Комики расскажут самые свежие и уже проверенные шутки! Ведущий вечера — Илья Стрелков — Open mic VK и Money Mic VK 1 и 2 сезон