Предновогодний вечер комедии
Ольховская ул., 14/1
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
На сцену выйдут комики, которые уже покорили сердца зрителей в Стендапе на ТНТ, Comedy Баттле, Женском стендапе и других проектах. Они расскажут тебе свои новые и проверенные шутки, а ты будешь смеяться и отдыхать. Ведущий вечера — Серргей Догаев (Шоу Историй и Разгонов Стендап Клуба на Трубной, шоу Севы Ловкачёва Очень слабый микрофон, шоу Алексея Квашонкина Споры и др.)
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