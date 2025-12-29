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Предновогодний вечер комедии

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

На сцену выйдут комики, которые уже покорили сердца зрителей в Стендапе на ТНТ, Comedy Баттле, Женском стендапе и других проектах. Они расскажут тебе свои новые и проверенные шутки, а ты будешь смеяться и отдыхать. Ведущий вечера — Серргей Догаев (Шоу Историй и Разгонов Стендап Клуба на Трубной, шоу Севы Ловкачёва Очень слабый микрофон, шоу Алексея Квашонкина Споры и др.)

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